Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son 8 ayda 1300 sivil öldürüldü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Liz Throssell, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son 8 ayda yaklaşık 1300 sivilin öldürüldüğünü belirterek, ülkedeki cinayet, istismar ve bazı şiddet olaylarının "insanlığa karşı suçlar" ve "savaş suçları" kapsamına girebileceği uyarısında bulundu.

Sözcü Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, ülkedeki şiddet olaylarına ilişkin bilgi verdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin üç doğu eyaleti Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu'da farklı çatışmalarda sivil kayıpların tırmanışa geçtiğini aktaran Throssell, bölgede yayılan şiddet olaylarının sivil bir felakete yol açabileceği uyarısı yaptı.

Throssell, silahlı grupların bölgede "katliam" ve "vahşet" gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Ayrıca, savunma ve güvenlik güçleri de bu eyaletlerde ve ülkenin başka yerlerindeki diğer ağır insan hakları ihlallerinden sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede, son 8 ayda yaklaşık 1300 sivilin öldürüldüğünü vurgulayan Throssell, işlenen cinayet, istismar ve bazı şiddet olaylarının "insanlığa karşı suçlar" ve "savaş suçları" teşkil edebileceğinin altını çizdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silahlı grupların masum sivillere yönelik acımasız saldırılarındaki artıştan dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

Bachelet, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ve güvenlik güçlerinin sivillere yönelik cinayet ve cinsel şiddet gibi ağır insan hakları ihlallerinin sadece suç içermekle kalmadığını ayrıca vatandaşlarının ülke yöneticilerine yönelik güvenini kırdığını kaydetti.