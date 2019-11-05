Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bir teknenin alabora olması sonucu 11 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bir teknenin alabora olması sonucu 11 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Uganda'nın Kitebere kentinden yola çıkan 22 kişilik ticari tekne, KDC'nin Ituri vilayetindeki Albert gölünde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Teknedekilerden 4'ü kadın 11 kişi, acil müdahale ekipleri tarafından kurtarılırken, 11 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip KDC'de, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlere yol açıyor.

Ülkenin doğusundaki Kivu Gölü'nde nisan ayında bir teknenin batması sonucu 142 kişi, batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde ise mayıs ayında başka bir teknenin batması nedeniyle 47 kişi yaşamını yitirmişti.

Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor
Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı Kokpite aldığı yolcunun çektiği fotoğraf, pilotun hayatını kararttı Devlet Bahçeli, Altan kardeşler ve Ilıcak için verilen kararlara tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 14:46:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]