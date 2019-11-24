Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.


Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki Goma kentinde yolcu uçağı bir evin


üzerine düştü. Kazada uçakta bulunan 17 kişi hayatını kaybetti.


Kuzey Kivu Valisi Nzanzu Kasivita Carly, Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü söyledi. - GOMA

Kongo, Goma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
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