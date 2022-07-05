Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının 14'üncü dalgası sona erdi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının 14'üncü dalgası sona erdi

05.07.2022 03:34
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının 14'üncü dalgası sona erdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 23 Nisan'da başlayan 14'üncü dalga Ebola salgınının sona erdiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 23 Nisan'da başlayan 14'üncü dalga Ebola salgınının sona erdiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ülkenin Ekvator eyaletinde 23 Nisan'da tespit edilen Ebola vakasının ardından başlayan salgının 14'üncü dalgasının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, eyalette Ebola virüsünün yakalayan 4 kişinin hayatını kaybettiği ve bir şüpheli vaka kaydedildiğini ifade edildi.

DSÖ kriterlerine göre, salgının bittiğinin ilan edilebilmesi için bölgede 42 gün boyunca yeni bir vakaya rastlanmaması gerekiyor.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, 23 Nisan, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının 14'üncü dalgası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının 14'üncü dalgası sona erdi - Son Dakika
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