Son Dakika Haberleri: Kongre turizminde rota yeniden Türkiye'ye dönüyor

Kongre turizminde rota yeniden Türkiye'ye dönüyor

1 saat önce

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, "Umuyoruz ki bu yıldan itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girecek.

Kongre turizminde rota yeniden Türkiye'ye dönüyor, System.String[]
TÜROB Başkanı Timur Bayındır, "Umuyoruz ki bu yıldan itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girecek. Hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya sıralamasındaki eski seviyelerine dönebilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:05 

İstanbul, Bayındır, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye, Ekonomi
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