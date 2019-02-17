Kongre turizminde rota yeniden Türkiye'ye dönüyor
1 saat önce
TÜROB Başkanı Timur Bayındır, "Umuyoruz ki bu yıldan itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girecek.
TÜROB
Başkanı Timur Bayındır
, "Umuyoruz ki bu yıldan itibaren Türkiye
ve İstanbul
yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girecek. Hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya sıralamasındaki eski seviyelerine dönebilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:05
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