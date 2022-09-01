Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar

01.09.2022 17:58
Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gülşen, bir televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret eden 3 sunucu hakkında tedbir talep etti. Mahkeme, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun Gülşen'in hakkında 1 ay süreyle konuşmamasına karar verdi.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen, 'Söylemezsem Olmaz' adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında tedbir talep etti. Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen'in hakkında 1 ay süreyle konuşmamalarına hükmetti.

"UFAK DA OLSA CEZA ÇEKMESİNİ NORMAL BULUYORUM"

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede "Söylemezsem Olmaz" adlı programın sunucuları Gülşen için, "fikrinden dolayı yargılanırken ağlamasın, bir müddet, ufak da olsa ceza çekmesini normal buluyorum, 10 gün de olsa bir ceza çekmesini istiyorum, konser de veremeyecek, bu da güzel" "yanlış gidiyorsun dedik" şeklinde hakaret içerikli cümlelere yer verildi.

"UYGULADIKLARI PSİKOLOJİK ŞİDDETE DEVAM EDECEKLERİNİN DELİLİDİR"

Kullanılan cümlelerin eleştiri sınırını aştığını savunan Gülşen'in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Davalıların objektiflikten uzaklaşarak, husumetli oldukları müvekkile uygulanan adli kontrolden son derece keyif aldıklarını da göstermekte olup, gerek soruşturma, gerek gözaltı, gerekse tutuklanma ve tahliye sürecindeki yargıya taşıyacak olduğumuz hukuksuzluklara karşı da yargı sürecini etkileyen beyanlar olup, müvekkile 1 yıldır uyguladıkları psikolojik şiddete devam edeceklerinin de bir delilidir" dedi.

1 AY GÜLŞEN HAKKINDA KONUŞAMAYACAKLAR

Talebi değerlendiren mahkeme Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun 1 ay Gülşen'e yönelik şiddet tehdidi hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapsi' uygulanacağını da kararında yer verdi.

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Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi 3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı 3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı
Kaynak: İHA

Gülşen, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar - Son Dakika

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