Konteyner çarşıdaki çocuğun büfe macerası

24.01.2026 13:08
24.01.2026 13:08
Osmaniye'de çocuk, büfeden aldığı topu şişirip içecek aldı. Büfe sahibi şikayetçi olmadı.

Osmaniye'de konteyner çarşıda bulunan bir büfeye giren çocuk, büfeden aldığı topun havasının inik olduğunu fark edince işyerinde bulunan pompayla topu şişirdi. Ardından içecek içen çocuk, büfeden ayrıldı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, depremzede esnaflar için kurulan Cebelibereket Konteyner Çarşı'da meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, büfeye giren çocuğun raftan aldığı topu pompayla şişirdiği, daha sonra dolaptan içecek alıp bisküvi yediği anlar yer aldı. Durumu sonradan fark eden büfe sahibi Harun Kuştaş, yaşanan olayı hoşgörüyle karşıladığını belirterek çocuktan şikayetçi olmadı. Kuştaş, "Çocuk olduğu için şikayette bulunmayıp böyle insanları topluma kazandırmamız gerektiği için şikayetçi olmadım" diye konuştu.

Daha önce de böyle olaylar yaşadığını söyleyen büfe sahibi Harun Kuştaş, "Saat gece 2 itibariyle bir şahsın iş yerime girdiğini kamera görüntüsünden gördüm. Sabah komşular bana haber etti. Ben sabah 7'de iş yerime geldiğimde kapı açık vaziyetteydi. Görüntüleri izlediğimde 10-12 yaşlarında bir şahsın içeride yarım saat dolandığına topu alıp diğer iş yerine geçip orada şişirmeye çalışıp tekrar şişirmeyip diğer konteynıra gelip, burada topu şişirip, eline de bir kola şişesi alıp orada kola içtiğini izledikten sonra daha önceki iş yerimde de yaşandığını, fakat ben bu konuda çocuk olduğu için şikayette bulunmayıp böyle insanları topluma kazandırmamız dolayısıyla şikayetçi olmadım. Kendisi eğer bizi izliyorsa, gelirse yardımcı oluruz haddi manevi konularda" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
