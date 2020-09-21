Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da hafif ticari bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Köse (74), yönetimindeki 05 DK 402 plakalı hafif ticari araç Koparan mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol ortasına devrilen araçta sıkışan sürücü Kadir Köse ile Gülüzar Köse Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.