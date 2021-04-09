Kontrolden çıkan cip, park halindeki otomobilin üzerine çıktı - Son Dakika

Kaza, akşam saatlerinde Ağabey Pehlivanlı Bulvarında meydana geldi. Haydar K. yönetimindeki 71 FE 213 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 06 ST 687 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kazada iki araçta da hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, cipin çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. İki araçta da hasar oluştu.

Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük