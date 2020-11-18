Kontrolden çıkan otomobil eve daldı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil eve daldı

18.11.2020 10:42
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı, System.String[]

Ordu'nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bir eve çarptı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bir eve çarptı.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BOD 967 plakalı otomobil gece saatlerinde kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptıktan sonra dış taraftaki merdiven boşluğuna düştü. Kaza sonrası sürücü aracı bırakıp olay yerinden ayrılırken, herhangi bir yara almadığı öğrenildi. - ORDU

Kontrolden çıkan otomobil eve daldı
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı

Otomobil, Kumru, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil eve daldı - Son Dakika


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