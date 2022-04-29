Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 3 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil iki araca çarparak durabildi. Kazada 3 aracın da sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi, Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesinde, Ahmet Arda D.'nin kullandığı 06 KRV 65 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Ekrem İnceler yönetimindeki 01 D 5700 plakalı otomobile daha sonra da Alpaslan Emre Mahmat idaresindeki 01 ABU 874 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 aracın da sürücüsü yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.