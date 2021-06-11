KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÖNCE 3 OTOMOBİLE ARDINDAN 3 YAYAYA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika

KARTAL'DA alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı ardından da sahil yolunda yürüyen 3 kişiyi yaraladı. Kazaya neden olan sürücü kaçarken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 22.10 sıralarında yaşandı. Tuzla istikametine ilerleyen 34 BUK 465 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında önce park halindeki 34 DVM 336, 06 BDE 828 ve 34 UZ 3091 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç sahil yolunda yürüyen Murat A., Ahmet E. ve Recep G'ye vurarak yaraladı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Murat A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"3 KİŞİYİ YERDE YATARKEN GÖRDÜM"

Kazada park halindeki otomobillerden birinin sürücüsü İzzet Ulutaş, "Ben şurada, sahilde oturuyordum. Tam kalkacağım sırada bir anda pat küt diye bir ses geldi. Arkamı döndüğümde 3 kişiyi yerde yatarken gördüm. Çarpan aracın yönünün ters döndüğünü gördüm. O anda zaten herkes bağrışıyordu. Benim aracım park halindeydi. 1 yaralının durumu ağırdı. Diğer 2 yaralı ise kendilerindeydiler. Onların durumu iyiydi" dedi.

"ÇARPAN SÜRÜCÜ KENDİSİ ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Diğer otomobilin sürücüsü Turhan Kaya, "Ben de kazanın şokuyla nasıl olduğunu anlayamadım. Arkadan herhalde makas atarak geliyordu ve alkollülerdi. Vura vura geldiler. Benim de aracımın tamponu hasar aldı. Işık yeşil yanmıştı, tam hareket etmiştim. Ondan sonra zaten ne olduğunu anlamadım. Önümde arabayı gördüm. Yaralılar bayağı beklediler. Sonra ambulans geldi. Çarpan sürücü kendisi alkollü olduğunu söyledi. Sonrasında görmedik kaçtılar" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.