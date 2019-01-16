Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptıktan Sonra Kaldırıma Çıktı

Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptıktan Sonra Kaldırıma Çıktı

24 dakika önce

Çorum'da seyir halinde iken kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptıktan Sonra Kaldırıma Çıktı, System.String[]
Çorum'da seyir halinde iken kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Üçdutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Yeşil yönetimindeki 19 EC 005 plakalı otomobil Milli Eğitim Müdürlüğü kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazayı gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkıştı. Araçta sıkışan talihsiz sürücü itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa
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