Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı

19.03.2022 16:53

Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı Çorum'da, seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil'in Tır'a çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Sincan Köy yolu üzerinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da, seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil'in Tır'a çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Sincan Köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. (37)'nin yönetimindeki 55 AGC 96 plakalı otomobil seyir halindeyken buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce seyir halindeki 33 NNA 13 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yol kenarındaki bariyerle çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü İbrahim Y. ile yolcu koltuğunda oturan Emine S.yaralandı.

Kazayı görenler vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevkedildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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