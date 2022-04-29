Son dakika: Kontrolden çıkan patpat su kanalına düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan patpat su kanalına düştü: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan patpat su kanalına düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavpınarı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavpınarı Mahallesi istikametinden Hürriyet Mahallesi istikametine seyir halinde olan Abdullah T. idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.