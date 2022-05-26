Kontrolü kaybeden sürücü şarampole uçtu - Son Dakika
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Kontrolü kaybeden sürücü şarampole uçtu

26.05.2022 10:07
Kontrolü kaybeden sürücü şarampole uçtu

Bursa'da seyir halindeki iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

Bursa'da seyir halindeki iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Sürücü hafif yaralandı.

Olay Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 P 0902 plakalı otomobil sürücüsü F.M.(29), Boyalıca mahallesi Yalı mevki yakınlarında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin kontrolden çıkmasıyla yolun sağ tarafındaki şarampole uçtu. Sürücü F.M., kazada hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekini yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Otomobil, Boyalıca, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolü kaybeden sürücü şarampole uçtu - Son Dakika


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