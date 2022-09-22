Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım kaynaklı gürültüyü azaltmak için "gürültü bariyeri" yapıyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım kaynaklı gürültüyü azaltmak için "gürültü bariyeri" yapıyor

22.09.2022 15:07
Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım kaynaklı gürültüyü azaltmak için "gürültü bariyeri" yapıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Adalet Sarayı, Konya Şehir Hastanesi ve okullar bölgesiyle ilgili hazırladıkları gürültü bariyeri projelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Adalet Sarayı, Konya Şehir Hastanesi ve okullar bölgesiyle ilgili hazırladıkları gürültü bariyeri projelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, ilk olarak Adliye binası önünde 5,5 metre yüksekliğinde 236 metre uzunluğunda gürültü bariyerinin yapımını tamamladıklarını belirtti.

Belediye olarak Türkiye'nin ilk ve tek kendi personeli tarafından Stratejik Gürültü Haritası ve Eylem Planı oluşturan belediye olduklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ve İLBANK'ın yüzde 50 hibesiyle başlattığımız çalışma kapsamında adliye binasında oluşacak gürültü seviyesinin azaltılması için 5,5 metre yüksekliğinde, 236 metre uzunluğunda gürültü bariyerinin yapımını tamamladık. Konya Şehir Hastanesi, okullar bölgesi ve kriterlere uygun alanlar için proje çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz için hayırlı olsun."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Şehir Hastanesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım kaynaklı gürültüyü azaltmak için 'gürültü bariyeri' yapıyor - Son Dakika

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