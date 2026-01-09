Konya Büyükşehir, Şehir Merkezinin Ana Su Kaynağı Olan Altınapa Barajı'nın 4 Katı Kadar Suyu Geri Kazandı - Son Dakika
Konya Büyükşehir, Şehir Merkezinin Ana Su Kaynağı Olan Altınapa Barajı'nın 4 Katı Kadar Suyu Geri Kazandı

Konya Büyükşehir, Şehir Merkezinin Ana Su Kaynağı Olan Altınapa Barajı\'nın 4 Katı Kadar Suyu Geri Kazandı
09.01.2026 16:05
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca ileri biyolojik arıtma tesislerinde yaklaşık 100 milyon metreküp atık suyu arıtarak yeniden kullanıma kazandırdı.

25 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan ve şehir merkezinin su ihtiyacını karşılayan Altınapa Barajı'nın 4 katına denk gelen bu miktar; tarımsal sulamadan enerji üretimine kadar birçok alanda değerlendirilebiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, su yönünden fakir olan Konya'nın hem mevcut su rezervlerini koruyor hem de çevreye duyarlı ve sürdürülebilir su yönetimine güçlü katkılar sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yaklaşık 100 milyon metreküp atık su arıtılarak tarımsal sulama başta olmak üzere yeniden kullanıma sunuldu.

ALTINAPA BARAJININ 4 KATI KADAR STRATEJİK BİR KAZANIM

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çevre dostu yatırımları ve ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda 2025 yılı boyunca Konya genelindeki atıksu arıtma tesislerinde 99 milyon 839 bin 191 metreküp atık su arıtılarak yeniden kullanıma kazandırıldı. Arıtılan su miktarı, yaklaşık 25 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan ve şehir merkezinin su ihtiyacını karşılayan Altınapa Barajı'nın 4 katına karşılık geliyor. Su yönünden Türkiye'nin en fakir şehirlerinin başında gelen Konya'da su rezervlerinin korunmasına güçlü katkılar sunan Konya Büyükşehir Belediyesi, su yatırımlarına her geçen yıl yenilerini ekliyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR, ŞEHİR MERKEZİNİN ANA SU KAYNAĞI OLAN ALTINAPA BARAJI'NIN 4 KATI KADAR SUYU GERİ KAZANDI

BAŞKAN ALTAY: "ATIKSU ARITMA TESİSİ SAYISI 49'A ULAŞTI"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, suyun her geçen gün daha stratejik bir kaynak haline geldiğine dikkat çekerek, KOSKİ'nin çevre ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarının artarak devam ettiğini ifade etti. Başkan Altay, 2025 yılı içerisinde Ilgın, Çumra, Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanarak hizmete alındığını belirtti.

Başkan Altay, "2025 yılında Konya'daki atıksu arıtma tesislerimizde yaklaşık 100 milyon metreküp suyu arıtarak yeniden kullanıma kazandırdık. Ayrıca arıtma sürecinde oluşan atık çamurlardan 4 milyon 476 bin 286 kilowatt saat elektrik enerjisi üreterek enerji verimliliğine de katkı sağladık. Özellikle tarımsal sulamada değerlendirilen arıtılmış su, mevcut su rezervlerinin korunmasına önemli katkı sunuyor" dedi.

KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılından bu yana 14 yeni atıksu arıtma tesisi inşa ettiğini vurgulayan Başkan Altay, tamamlanan son yatırımlarla birlikte Konya genelindeki atıksu arıtma tesisi sayısının 49'a ulaştığını ifade etti. İleri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatılan bu tesislerin, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlarken, suyun yeniden kullanımına da imkân tanıdığını dile getirdi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR, ŞEHİR MERKEZİNİN ANA SU KAYNAĞI OLAN ALTINAPA BARAJI'NIN 4 KATI KADAR SUYU GERİ KAZANDI

TESİSLERİN GÜNLÜK KAPASİTESİ 328 BİN 477 METREKÜP

Konya genelinde hizmet veren 31 biyolojik ve 18 doğal olmak üzere toplam 49 atıksu arıtma tesisi, günlük 328 bin 477 metreküp arıtım kapasitesiyle çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir su yönetimine önemli katkı sağlıyor.

KOSKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirilen bu yatırımlarla hem çevrenin korunmasını hem de su kaynaklarının verimli, bilinçli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedefleyerek, Konya'nın geleceğine değer katmaya devam ediyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR, ŞEHİR MERKEZİNİN ANA SU KAYNAĞI OLAN ALTINAPA BARAJI'NIN 4 KATI KADAR SUYU GERİ KAZANDI

Son Dakika Yerel Haberler Konya Büyükşehir, Şehir Merkezinin Ana Su Kaynağı Olan Altınapa Barajı'nın 4 Katı Kadar Suyu Geri Kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Konya Büyükşehir, Şehir Merkezinin Ana Su Kaynağı Olan Altınapa Barajı'nın 4 Katı Kadar Suyu Geri Kazandı - Son Dakika
