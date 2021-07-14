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Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı - Son Dakika

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:35
Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı, System.String[]

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 2 gün boyunca, sergilerle, konserlerle, demokrasi nöbetiyle dolu dolu geçecek, 16 Temmuz'da okunacak sela ve sabah namazı programıyla sona erecek etkinlikler başladı.

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 2 gün boyunca, sergilerle, konserlerle, demokrasi nöbetiyle dolu dolu geçecek, 16 Temmuz'da okunacak sela ve sabah namazı programıyla sona erecek etkinlikler başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri kapsamında, 12 Temmuz'da Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi.

Bugün gerçekleştirilen etkinlikler

Anma etkinlikleri kapsamında bugün Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda bulunan İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen, Hasan Aycın'ın "41 Mısra 41 Çizgi" resim sergisi açıldı.

Ayrıca şehrin üniversiteleri de etkinliklere, açtıkları özel sergilerle dahil oldu.

Selçuk Üniversitesince düzenlenen "Türkiye Geçilmez" temalı karma resim sergisi Mevlana Meydanı'nda, KTO Karatay Üniversitesince düzenlenen "Şehitler Dile Geldi" fotoğraf sergisi Kültür Park'ta, Necmettin Erbakan Üniversitesince düzenlenen karma sergi, Hükümet Meydanı'nda, Konya Teknik Üniversitesince düzenlenen "15 Temmuz Afiş Sergisi" Zafer Meydanı'ndaki Gedavet Parkı'nda açıldı.

Gençlik ve Spor Konya İl Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Temalı Resim ve Fotoğraf Sergisi" Selçuklu Gençlik Merkezi'nde, Selçuklu Belediye Başkanlığınca düzenlenen "Bayrak Temalı Karikatür Yarışması" sergisi de hem İl Halk Kütüphanesi hem de Selçuklu Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı. Sergide, yarışmaya katılan 50 eser gösterilecek.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Ruhu Resim Sergisi" bugün 17.00'de Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nde ziyarete açılacak.

Kentin 9 ayrı noktasında açılan 9 ayrı sergi, etkinlikler tamamlanana kadar ziyaret edilebilecek.

Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun özel konserini tüm Türkiye izleyebilecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bugün 15.00'de gazi ziyareti programı yapılacak.

Mevlana şehrinde ayrıca, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Özel" konseri verilecek. Konser Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

15 Temmuz etkinlikleri

Yarın 12.00 itibarıyla Konya Şehitliği'ni ziyaret programıyla başlayacak etkinlikler, Sultan Selim Camisi'nde şehitler için Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif merasimleriyle devam edecek.

13.30'da Alaeddin Tepesi etrafı ve Mevlana Meydanı'nda Bayraklı Bisiklet Turu" yapılacak.

İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde saat 14.00'de 15 Temmuz konulu "3D video, maping show, hologram ve videowall" gösterimleri başlayacak.

Meram Belediye Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi" de yarın 10.00'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açılacak.

Yarın akşam 20.00 itibarıyla başlayacak anma etkinliği tören programı ise şöyle:

20: 00 - Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı

20: 45 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

20: 50 - Kur'an-ı Kerim tilaveti

20: 55 - Sinevizyon gösterimi

21.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete sesleniş" hitabı

21: 35 - Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar

22: 35 - İhsan Genç'in şiir dinletisi

22: 45 - Arslanbek Sultanbeyov Konseri

23: 00 - Bekir Develi'nin söyleşisi

23: 25 - Orhan Hakalmaz konseri

23: 47 - Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Kahramanlık Türküleri

16 Temmuz

00: 00 Hafızlar Topluluğu İlahi Dinletisi ve Kaside

00: 13 - Sela okunması

00: 20 - Kur'an-ı Kerim tilaveti

00: 30 - Demokrasi nöbeti

04: 30 - Sela okunması, sabah ezanı ve demokrasi nöbetinin bitişi

05: 00 - Sabah Namazı Programı (Sultan Selim Camisi)

Resim Sergisi, 15 Temmuz, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı - Son Dakika


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