Konya'da "2. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Yaz Şenliği" yapıldı - Son Dakika
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Konya'da "2. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Yaz Şenliği" yapıldı

07.06.2022 12:58
Konya'da "2. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Yaz Şenliği" yapıldı

Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bilimsel çalışmaların sergilendiği "2. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Yaz Şenliği" programı düzenlendi.

Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bilimsel çalışmaların sergilendiği "2. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Yaz Şenliği" programı düzenlendi.

Okulun bahçesinde yapılan etkinlikte öğrencilerin geliştirdiği projeler, bilim fuarı kapsamında 24 stantta yerini aldı.

Okulun İngilizce Öğretmeni ve TÜBİTAK Proje Koordinatörü Abdulkerim Ayhan, öğrencilerin 9 ay boyunca özveriyle bugün için hazırlandığını, çalışmalarda çok emek verdiklerini söyledi.

Ayhan, bilimsel projelerin öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağladığına dikkati çekerek, "Burada bizim için önemli olan öğrencilerimizi okul eğitiminin dışında bilimsel araştırmalara yönlendirmekti. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Öğrencilerimiz araştırmaları boyunca kendilerini geliştirebilmek için makale okudu, alan taraması yaptı, üniversitelerle iş birliği yaptı, robotik kodlama öğrendi." dedi.

"Endüstri 4.0 Teknolojileri ve Dijital Dönüşümün İnsan Psikoloji Üzerine Etkisi" projesini geliştirilmesinde görev alan Zeynep Yerlikaya da insanların "Endüstri 4.0" hakkında bilgi sahibi olmadıklarını görmeleri üzerine bu projeyi yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Yerlikaya, uzun araştırma ve anket çalışmalarından sonra projeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanları "Endüstri 4.0" hakkında bilinçlendirme amacıyla projemizi geliştirmeye karar verdik. Tüm yıl boyunca ekip arkadaşlarımla ve danışman öğretmenimizle çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yaptık. İnsanların bu teknolojiyi daha iyi anlayabilmeleri için alanında uzman kişilerle röportaj yaptık. Ayrıca "Endüstri 4.0" teknolojisinin kullanıldığı alanların daha iyi anlaşılması için maketler hazırladık."

Okul Müdürü Süleyman Eşit ise ikincisini düzenlemekten mutluluk duydukları bilim fuarının öğrencilerin eğitimine ve bilimsel çalışmalarına büyük fayda sağladığını kaydetti.

YORUMLAR
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10 gün çalıştığı iş yerinde içinde 2 milyonluk para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı 10 gün çalıştığı iş yerinde içinde 2 milyonluk para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı 10 gün çalıştığı iş yerinden içinde 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı... O anlar kamerada 10 gün çalıştığı iş yerinden içinde 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı... O anlar kamerada
Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da '2. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Yaz Şenliği' yapıldı - Son Dakika

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