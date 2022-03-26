KONYA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGAYA 10 TUTUKLAMA - Son Dakika

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KONYA'nın Kadınhanı ilçesindeki bir eğlence merkezinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Olay, çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Karakaya Mahallesi, Konya Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Karşılaşan iki grup, iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartıştı. Daha sonra mekandan çıkan gruplar, tartışmalarını dışarıda sürdürdü. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, Şakir Öcal, Kerim Turhan, Musa Akdoğan, Fazlı Şafak, Şakir Çetin ve Kazım Yerebatmaz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından babası Kerim Turhan'ın kaldırıldığı hastaneye giden Nurettin Turhan, önce babasını vuran Şakir Öcal'ı öldürdü, ardından havaya rastgele ateş açtı. Bir doktorun başına silah dayayan Nurettin Turhan "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" diyerek tehdit etti. Hastane polisinin müdahalesi ile doktor kurtarılırken, Nurettin Turhan gözaltına alındı. Çıkan silahlı kavgada yaralanan Kerim Turhan ile Musa Akdoğan ise sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Fazlı Şafak, Şakir Çetin ve Kazım Yerebatmaz ise gözaltına alındı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Şakir Çetin, Fazlı Şafak, Kazım Yerebatmaz, Kaşif Bulut, Hacı Ahmet Çiftçi, Mehmet Yıldırım, Mustafa Büyük Yılmaz, Nurettin Turhan, Arif Teke ve Ahmet Ayhan'ın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, bir pompalı tüfek, iki av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.