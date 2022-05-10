Konya'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

10.05.2022 11:56
Konya'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Boyacıoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, Y.S. ve T.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Y.S, T.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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