Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Boyacıoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, Y.S. ve T.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Y.S, T.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika