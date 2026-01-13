Konya'da 6 İlçede Eğitime Ara

6 İLÇEDE DAHA EĞİTİME ARA VERİLDİ

31 ilçenin bulunduğu Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin ardından 6 ilçede daha eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Derebucak, Güneysınır, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde de yarın için 1 günlüğüne eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.