Konya'da Aile Faciası: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Konya'da Aile Faciası: 3 Ölü

Konya\'da Aile Faciası: 3 Ölü
17.01.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da tartışma sonucu anne ve iki çocuğu vurularak öldürüldü, anne hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da 2 kişinin öldüğü aile faciasında ağır yaralanan anne İsmihan Türkmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitede yaşayan kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve 10 farklı suç kaydı olduğu belirtilen 23 yaşındaki Nadir Türkmen, evde bulunan kız kardeşi Nisa Türkmen ile tartıştı. Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesi İsmihan Türkmen'i vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden anne İsmihan Türkmen, kızı Nisa Türkmen ve Nadir Türkmen, otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri aile yakınlarına teslim edildi. Olayda hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selçuklu, 3-sayfa, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Konya'da Aile Faciası: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:42:37. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Aile Faciası: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.