Konya'da aile sağlığı merkezindeki darp iddiasıyla ilgili şüpheli tutuklandı

05.02.2026 11:21
Konya'da aile sağlığı merkezinde görev yapan hekimi darbettiği öne sürülen kamu görevlisi tutuklandı.

Selçuklu ilçesindeki aile sağlığı merkezinde 28 Ocak'ta yaşanan olaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Y.M. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine cezaevine gönderildi.

Y.M, 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Ahmet Tozlu'ya saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, ancak başsavcılık tarafından bu karara itiraz edilmişti. Konya Valiliği de yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Konya, Kamu, Son Dakika

