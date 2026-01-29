Konya'da Amonyak Gazı Sızıntısı - Son Dakika
Konya'da Amonyak Gazı Sızıntısı

29.01.2026 18:50
Konya'da amonyak gazı sızıntısı nedeniyle 1 işçi hastaneye kaldırıldı, ekipler olay yerinde.

Konya'da dondurma dolaplarının bulunduğu depoda amonyak tankına bağlı borulardan gaz sızıntısı oldu. Gazdan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10644. Sokak üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dondurma dolaplarının bulunduğu depoda işçilerin çalıştığı sırada amonyak tankına bağlı borulardan gaz sızıntısı meydana geldi. Gaz kokusu çevreyi sararken, sızan gazdan 1 işçi etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese, polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gerekli önlemleri alarak müdahalede bulundu. Sızan gazdan etkilenen işçi ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Fabrikadaki amonyak tankı kapatılarak gaz itfaiye ekiplerince verilen hava ile tahliye edilirken, işlem sonrası ekipler tarafından gaz ölçümleri yapıldığı belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Çevre, Son Dakika

