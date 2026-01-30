Konya\'da Apartman Yangını: 2 Yaralı

Konya'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Binanın içerisinde dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA