Konya'da arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor

19.08.2022 12:55
Konya'da arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor

Konya'da arkadaşlarını darbederek öldürdükleri ve cesedini su kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da arkadaşlarını darbederek öldürdükleri ve cesedini su kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Arif G. (29) ve Bilal Y. (31) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Arif G, olay günü maktul Hulusi İnan ile aralarında tartışma çıktığını, kavga ettiklerini ancak eylemini devam ettirmediğini iddia etti.

Arif G, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben eylemime devam etmedim. Maktule yardım ettim, birini öldürecek kadar cani değilim. Tahliyemi isterim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Bilal Y. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir gün önce şahısla anlaşıp ertesi gün buluştuk, yedik, içtik, sohbet ettik. Daha sonra maktulle aramızda tartışma çıktı. Ben bir anlık öfkeyle maktulü kanala atmak istedim. Arif engel oldu, o hiçbir şeye karışmadı. Ben de daha sonra eylemimden vazgeçtim, oradan ayrıldık."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Karatay ilçesinde, 2 yıl önce Hulusi İnan'ın (42) cesedi Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında bulunmuş, İnan'ı darbederek öldürdükleri, ardından cesedi su tahliye kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan Arif G. ile Bilal Y. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Kaynak: AA

Konya, kavga, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 18:52:05. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement