Konya'da Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konya'da Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Başlıyor

Konya\'da Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Başlıyor
24.01.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1-5 Şubat'ta Konya Olimpik Velodromu'nda 30 ülkeden 315 sporcuyla Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası düzenlenecek.

KONYA Olimpik Velodromu'nun 1-5 Şubat tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağı ve 30 farklı ülkeden 315 sporcunun katılacağı '2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası' başlıyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, "Müsabakalar esnasında da kırılan rekorlar da var. Bu da bizim pistimizin en hızlı pist olarak anılmasına vesile oldu. Şimdi 1-5 Şubat tarihleri arasında Avrupa Pist Bisiklet Şampiyonası organize edeceğiz. Bu da bizi tekrar heyecanlandırıyor" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Konya Olimpik Velodromu'nun 1-5 Şubat tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağı 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın öncesinde Konya'da medya bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, "Müsabakalar esnasında da kırılan rekorlar da var. Bu da bizim pistimizin en hızlı pist olarak anılmasına vesile oldu. Hemen akabinde 11 aylık bir süre zarfında şimdi 1-5 Şubat tarihleri arasında Avrupa Pist Bisiklet Şampiyonası organize edeceğiz. Bu da bizi tekrar heyecanlandırıyor. Şu ana kadar 30 ülkeden 315 sporcunun akreditasyonu yapıldı. Artık bu hafta takımları bekleyeceğiz. Ön hazırlık antrenman dönemi olacak. Umarım hem federasyonumuz için hem ülkemiz için hem de Konya'mız için güzel bir organizasyon olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya'da Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Süper Lig devinde kriz Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 15:10:00. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.