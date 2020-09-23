Konya'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Konya'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği, açılış töreniyle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Spor Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, ateşleri ölçülerek alana giren sporcular, sosyal mesafe ve maske takarak spor yaptı.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Avrupa Spor Haftası'nın tüm dünyada 23-30 Eylül tarihleri arasında coşkuyla kutlandığını söyledi.

Konya'da Avrupa Spor Haftası'nın bugün yapılan çeşitli etkinliklerle başladığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün burada hareketlilik bilincinin artırılması, 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın sporla tanışması ve sporu bir yaşam tarzı haline getirmeleri için açılış programı düzenledik. Wushu, cimnastik ve atletizm branşındaki sporcuların gösterilerini izledik. Bu hafta kapsamında 30 Eylül'e kadar her gün 2-3 branşımızın faaliyetlerini izleyeceğiz. İnşallah sporcularımız, sosyal mesafeye dikkat ederek maskeli bir şekilde hijyen kuralları çerçevesinde bu haftayı en güzel şekilde kutlayacaklardır."

Öte yandan gösterilere katılan çocuklar da bu tür etkinliklerin hedeflerine giden yolları aşmalarında kolaylık sağladığını belirtti.