Konya\'da Bahçede Müze Kurdu

Konya'da 30 yılı aşkın süredir çeşitli eşyaları toplayan vatandaş, evinin bahçesini adeta müzeye çevirdi.

Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde yaşayan emekli Mehmet Özceran (79), 30 yılı aşkın süredir topladığı eşyaları kendi evinin bahçesinde oluşturduğu alanda sergiliyor. Özceran'ın sergilediği malzemeler arasında eski bir çarık dikkat çekerken, çeşitli ahşap maketler, toprak testiler, küpler, eşyalar yer alıyor.

Eşya toplama işinde önce babasından kalanları biriktirdiğini belirten Mehmet Özceran, mahalledekilerin hediye olarak verdiği ve kendi bulup getirdiği eşyaları astığını söyledi. Para vererek aldığı eşyanın çok az olduğunu belirten Özceran, 30 yılı aşkın süredir bu eşyaları topladığını ifade etti. En eski ürünlerinden birinin çarık ve orak olduğunu ifade eden Özceran, "Bir antika yeri, müze, hakimin yeri diyeceksin. Ne yakışıyorsa yani onu tercih ederim. Burayı yazın göreceksin ki derman yetmez, her yanı yanıyor" dedi. - KONYA