Son Dakika Haberleri: Konya'da belediye başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

Konya'da belediye başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

1 saat önce

Konya'da belediye başkanı bıçaklı saldırıya uğradıKONYA - Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıya uğradı.

Konya'da belediye başkanı bıçaklı saldırıya uğradı
KONYA - Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbinden bıçakla ağır yaralanan belediye başkanı hastanede ameliyata alındı.
İddiaya göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı olarak başkan seçilen 42 yaşındaki İhsan Öztoklu akşam saatlerinde reklam panosuna zarar veren önceki dönem belediye başkanının oğlu ile tartıştı. Çıkan tartışmada 25 yaşındaki şahıs belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kalbinden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Başkan Öztoklu ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Başkanın bıçaklandığı haberinin ardından çevre ilçe belediye başkanları, ilçe protokol mensupları da hastaneye geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Murat Çiçek yaptığı açıklamada, reklam panosu nedeniyle çıkan tartışmada belediye başkanlarının kalbinden bıçaklanarak yaralandığını, şuan ameliyata alınan İhsan Öztoklu'nun sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi. Şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Konya'da belediye başkanı bıçaklı saldırıya uğradı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 04:10 Kaynak: İHA
Doğanhisar, İhsan Öztoklu, Konya, 3. Sayfa
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