Konya'da belediyenin açtığı kursta 73 yaşında okuma yazma öğrendi - Son Dakika
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Konya'da belediyenin açtığı kursta 73 yaşında okuma yazma öğrendi

25.04.2022 12:59
Konya'da belediyenin açtığı kursta 73 yaşında okuma yazma öğrendi

Konya'da 73 yaşındaki Medine Mutlu, çocukluğundan bu yana çok istediği okuma-yazma öğrenme hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konya'da 73 yaşındaki Medine Mutlu, çocukluğundan bu yana çok istediği okuma-yazma öğrenme hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mutlu, bugüne kadar Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Karatay Aile Sanat ve Eğitim Merkezindeki Kur'an-ı Kerim, dikiş, örgü gibi çeşitli kurslara gitti.

Okuma yazma öğrenme isteğini her fırsatta dile getiren Mutlu, örgü kursuna gittiği sırada kurumu ziyaret eden yetkiliyle bu hayalini paylaştı. Mutlu'nun talebi üzerine merkezde okuma yazma kursu açıldı.

Beş çocuğundan birinin lise, dördünün üniversite mezunu olmasını sağlayan Mutlu, ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenme hayalinden vazgeçmedi.

Mutlu, AA muhabirine, çevresindeki insanların "Bu yaştan sonra okuyup ne yapacaksın?" sözlerine aldırmadan hayali için çalıştığını söyledi.

Hayalini bugüne kadar çocuklarıyla gerçekleştirdiğini, şimdi kendisinin bu mutluluğu yaşadığını vurgulayan Mutlu, "Babam beni 14 yaşında gelin etti. Okuma ve yazma öğrenmek benim çocukluk hayalimdi. Yaşıtlarım şalvarlarıyla okula gitti. Babama 'Beni de gönder.' dedim ama izin vermedi. Çocuklarımın hepsini okuttum. Çocuklarımdan kimi polis, kimi öğretmen, kimisi de memur. İsteyen herkesi okuttum. Lise mezunu bir oğlum da hayvancılık yapıyor. Eşimle hayvancılık yaparak çocuklarımızı çok şükür okuttuk." ifadelerini kullandı.

Ödevleri titizlikle yapıyor, torununa derslerinde yardım ediyor

Mutlu, öğrenmeye açık olduğu için duyduğu her kursa gitmeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğretmenimin verdiği ödevleri titizlikle yapıyor, azimle çalışıyorum. Öğrendikçe 1. sınıf öğrencisi torumunum dersleriyle de ilgileniyorum. Hayalimden sonra ulaşmak istediğim en büyük hedefim Kur'an-ı Kerim'i mealinden okuyabilmekti. Dinim bana ne söylüyor, neler sevap, neler günah anlayarak okumak ve öğrenmek istiyordum. Daha hızlı okuyup, kolayca anlamak istiyorum. Okuma yazma bilmeyen tanıdıklarımı da kursa yönlendiriyorum. Kişinin yaşı kaç olursa olsun mutlaka okuma ve yazma öğrenmeli, kendisini geliştirmeli."

Kurs eğitmeni Kevser Büyüktaburoğlu da Medine Mutlu'nun çok gayretli bir öğrenci olduğunu, kursa herkesten önce geldiğini ve sorduğu sorularla kendisini geliştirdiğini kaydetti.

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Üniversite, Medine, Konya, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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