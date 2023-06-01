Konya- Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs'ta bulunan iki ceset, kimlik belirleme çalışmaları için Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Burada alınan DNA örneklerinden, cesetlerin Turgay G. (36) ile Nazan Ş.'ye (44) ait oldukları tespit edildi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika