Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi

01.06.2023 19:45

Konya'nın Kulu ilçesinde, bıçaklanıp yakılarak yol kenarına bırakılmış kadın ile erkek cesedinin kimlikleri belli oldu. Alınan DNA örneklerinden, cesetlerin Turgay G. ve Nazan Ş.'ye ait olduğu tespit edildi.

Konya- Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs'ta bulunan iki ceset, kimlik belirleme çalışmaları için Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi

DNA ÖRNEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Burada alınan DNA örneklerinden, cesetlerin Turgay G. (36) ile Nazan Ş.'ye (44) ait oldukları tespit edildi.

Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Ankara, JASAT, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:36 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim var
00:31 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim var
00:22 Muğla'da infial yaratan olay! Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi
00:22 Ali Koç'tan taraftarın gönlünü alacak hamle! İmza attırmaya çalıştığı ismi beğenmeyen yok
00:22 Marmaray'ın tutunma aparatlarındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan görsellerini söktü! TCDD, kadınla ilgili harekete geçti
00:22 Yolun sonu! Veda gibi bir paylaşım yapan Burak'ın yeni adresi çok konuşulur
00:21 Gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti
00:21 UEFA finalinin olay hakemini havaalanında kıstırdılar! Nefes aldığına şükrediyor
00:13 Muğla'da infial yaratan olay! Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi
00:03 UEFA finalinin olay hakemini havaalanında kıstırdılar! Nefes aldığına şükrediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 02:22:46. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement