Konya'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

25.09.2022 11:34
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 zanlı tutuklandı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonu düzenledi.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 555 gram esrar, 2 kilo 700 gram eroin, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 995 sentetik ecza maddesi, 100 uyuşturucu hap, 70 Hint keneviri ile 6 hassas terazinin yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira ile 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca operasyonlar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı olan 2 kişi de cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Kulu'da kayıp, çalıntı motosikletler ele geçirildi Kulu'da kayıp, çalıntı motosikletler ele geçirildi Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:19 Adana'da çatı akması nedeniyle esnafa kılıçla saldırdılar! Yaralı esnaf, saldırganlardan birini tüfekle vurdu
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
10:28 Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:03 Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
09:59 Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş
09:36 İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var
09:34 SGK'dan sözleşmeli personel ilanı! İşte başvuru tarihi ve alım sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 11:37:56. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement