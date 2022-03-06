KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA - Son Dakika
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KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA

06.03.2022 15:05

KONYA'da, şubat ayında eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı müşteri ve çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgaya karışıp, kaçtığı Trabzonda yakalanan cinayet şüphelisi Yusuf B., tutuklandı.

KONYA'da, şubat ayında eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı müşteri ve çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgaya karışıp, kaçtığı Trabzonda yakalanan cinayet şüphelisi Yusuf B., tutuklandı. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

Olay, 19 Şubat 2022 saat 01.50 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına gelen Mustafa A., Mümtaz A., Serkan E. ve Nazım Mutlusoy içeri tabancayla girmek istedi. Güvenlik görevlileri de içeri almayınca, aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. 4 müşteri vücutlarının çeşitli yerlerinden tabancayla yaralandı. Yaralılardan Nazım Mutlusoy, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri çalışanları Selami Çavdar, Kamil Benekli, Ali İhsan Kayahan, Serkan Aras, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', Figen Doğanay da 'suç delillerini yok etme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ş.Ş.Ö., M.Ç., H.O.T., S.Y., E.Y.K. ve E.B de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından kaçan ve cinayetin asıl şüphelisi olduğu öne sürülen Yusuf B. de Trabzon'da yakalandı. Konya'ya getirilen Yusuf B., dün sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili tutaklananların sayısı 6'ya çıktı.

KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA
KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA
KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA
KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA
KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA

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Konya'da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı Konya'da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı

İstanbul Caddesi, Selçuklu, Cinayet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA - Son Dakika


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