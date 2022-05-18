Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

18.05.2022 15:47
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara-Konya Karayolu Kömüşini kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. (27) idaresindeki 06 BZA 539 otomobil ile B.T.'nin (73) kullandığı 06 BC 4800 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada her iki araç sürücüsü ve B.T.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan F.T. (67) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı Konya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI
Kaynak: İHA

Otomobil, Ankara, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
15:26 Türk basınının acı kaybı! Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
15:25 Bakan Soylu: Bir baron daha içeride, epeydir peşindeydik
15:10 Resmi açıklama geldi: Gareth Bale Real Madrid'den ayrılıyor.
15:08 Dursun Özbek'ten başkanlık vaadi: Seçilirse Fatih Terim'i yine takımın başına geçirecek
14:59 Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor: Nikola'nın Osman Bey'e uygulamaya çalıştığı hain planı ne? İnegöl'de zafer gelecek mi?
14:51 Evlilik yolunda ilk adımı attılar: Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı
14:49 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Atlas üzerine atılan suçlardan kurtulabilecek mi?
14:46 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Defne, Çınar'dan boşanacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 15:54:46. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement