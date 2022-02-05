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Konya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

05.02.2022 18:15
Konya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama trafolarından bakır kablo çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama trafolarından bakır kablo çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Burhaniye Mahallesi Huzurevi yanındaki çöplükte, bakır kabloları yakarak eriten şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kiraladıkları araçlarla kırsal mahallelerde 50'den fazla kişiye ait tarlalardaki sulama trafolarından bakır kablo çaldıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Jandarma, Hisarcık, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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