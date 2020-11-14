Konya'da kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Mutlu ile yanında bulunan H.M. (16) yaralandı.

Konya 'nın Kulu ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

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