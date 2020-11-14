Konya'nın Kulu ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Mahmut Mutlu (26) idaresindeki 42 DDR 54 plakalı kamyon, Kulu-Konya kara yolunun 6. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Mutlu ile yanında bulunan H.M. (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika