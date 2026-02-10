Konya'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
Konya'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Konya'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
10.02.2026 12:09
Konya kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar kalınlığı 10 cm'yi buldu.

Konya kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel geçidinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Antalya- Konya kara yolunu birbirine bağlayan Alacabel'deki kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, ekipler, Karayolları'na bağlı kar küreme araçları ile yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirti. Yolu kullanacak araç sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: DHA

