Konya'da Kavşak Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Konya'da Kavşak Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Kavşak Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
10.01.2026 17:26
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Seydişehir Beyşehir Kara yolu üzeri Akçalar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçalar Mahallesi kavşağından yola çıkan Yusuf Muhammet Teke idaresindeki 42 ANN 863 plakalı Tofaş Şahin otomobil ile Seydişehir'den Beyşehir yönüne seyir halinde olan Sinan A. yönetimindeki 35 PEP 36 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Yusuf Muhammet Teke yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı haber alan Teke'nin yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı.

Hayatını kaybeden Yusuf Muhammet Teke'nin Seydişehir'de bir fabrikada çalıştığı ve mesaiye gittiği, Sinan Aksoy'un da Beyşehir'de organize sanayi bölgesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve mesaiye gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Dev finale damga vuran pozisyon
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
