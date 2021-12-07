Konya'da zincirleme 'kum fırtınası' kazası: 7 yaralı - Son Dakika

KONYA- Aksaray yolunda, kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığının 1 metreye kadar düşmesi sonucu meydana gelen, 6 araçlı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun Zincirli mevkisinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığının 1 metreye kadar düşmesi sonucu 2 kamyon ve 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Zincirleme kazada 7 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.