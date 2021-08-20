Konya'da leyleklerin göç yolculuğu başladı - Son Dakika

Konya'da leyleklerin göç yolculuğu başladı

KONYA - Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birisine ev sahipliği yapan ve ülkenin önemli leylek cennetleri arasında gösterilen Konya'nın Beyşehir ilçesine ilkbahar mevsiminde gelen leylekler, Ağustos ayının son günlerine gelindiğinde göç yolculuğuna başladı.

İlkbahar ve yaz dönemini ilçede bulunan yuvalarında geçiren leylekler, yavrulama döneminin ardından büyüttüğü ve uçmayı öğrettiği yavrularıyla birlikte Beyşehir'i terk etti. Leyleklerin ilçeden ayrılmadan önce sürüler halinde gökyüzünde bir araya gelip toplandığı anlar amatör bir kamera tarafından kaydedilirken, göçün başlangıç anları ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir'in Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerine ev sahipliğini yaptığını hatırlatarak, Yeşildağ ve Adaköy mahallelerindeki Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi'nde ardıç ağaçlarındaki yuvaların ilkbahar ve yaz döneminde yüzlerce leyleği misafir ettiğini söyledi. İlçede leyleklerin bu mekanlar dışında elektrik direklerinde, evlerin çatılarında ya da cami kubbelerindeki yuvalarında da görülebileceğini vurgulayan Büyükkafalı, yüzlerce leyleğin de buradaki yuvalarda yaklaşık 6 ay yaşam sürdüğünü belirtti. Büyükkafalı, Beyşehir Gölü ve zengin sulak alan potansiyeli ile yörenin leyleklere ideal bir kuluçka, beslenme ve hayat alanı sunduğunu aktardı.

Şubat ayının sonlarında ilçedeki yuvalarına gelen leyleklerin, üreme döneminde yavrularının dünyaya gözlerini açmasının ardından büyüterek uçmasını yuvalardaki talimlerle öğrettiğini ve ardından göç yolculuğuna hazır hale getirdiğini anlatan Büyükkafalı, "Ağustos sonu ya da Eylül ayı başlarında ise leyleklerimiz hüzünlü bir şekilde bölgemizden göç etmeye başlıyorlar. Bu yıl göç dönemi biraz daha erken oldu. Gelirken baharı müjdelerken, giderken ise kış aylarının habercisi oluyorlar. Leylekler, yaklaşan güz dönemi ve ardından gelecek kış mevsimi dolayısıyla ülkemizden daha sıcak ülkelere göç ediyorlar. Göç yolculuğunun başlamasıyla birlikte ilçemizdeki leylekler vadisi ve leylekler tepesindeki yuvalar boş kalırken, göçebe konuklarımızın mekanları adeta sessizliğe büründü. Göç hazırlığına başlarken gökyüzünde sürüler halinde toplanan leylekler, sanki içlerinde bir ana kraliçe veya kral var ki, bir iki leylek yukarıya çıktıktan sonra hepsi onun etrafında 15-20 dakika kadar dolanarak ardından bölgeyi terk edip, hepsi yukarıda birikip öyle göç etmeye başlıyorlar" diye konuştu.