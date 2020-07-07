Konya'da motosiklet çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da motosiklet çalan 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çeşitli tarihlerde motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çeşitli tarihlerde motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayrancı İlçe Jandarma ekipleri çeşitli tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Ayrancı Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan A.Ö, Y.Ş. ve E.A. isimli şüphelilerin yapılan incelemelerinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan 3 şüpheli Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan, bulunan 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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