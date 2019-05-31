Son Dakika Haberleri: Konya'da ruhsatsız silah operasyonu
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Konya'da ruhsatsız silah operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Konya'da ruhsatsız silah operasyonu, System.String[]
Konya'nın Çumra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde ikamet eden M.I'nın evinde silah ve mühimmat bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda, şüphelinin evinde 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca, 63 tabanca fişeği, 22 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Şüpheli M.I, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:29 Kaynak: AA
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