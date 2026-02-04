Konya'da Sağlık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Konya'da Sağlık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

04.02.2026 14:36
Konya merkezli düzenlenen operasyonda 5'i doktor 10 şüpheli yakalandı, işlemler sürüyor.

Konya merkezli düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı doktorların belirli firma ve ürünlerin tercih edilmesi karşılığında maddi çıkar sağladıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Konya

