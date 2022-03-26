Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 39 av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 39 av tüfeğine el konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde yasa dışı silah imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.T'ye ait araçta 37 yasa dışı üretim yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Aynı kişiye ait imalathanede yapılan aramada da iki yasa dışı yivsiz av tüfeğinin yanı sıra, 41 av tüfeği gövde parçası ele geçirildi.

Hakkında işlem başlatılan A.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.