Konya'da Su Tasarrufu 20 Milyon Metreküp

23.01.2026 12:23
KOSKİ'nin dijital su yönetimi sayesinde kayıp-kaçak oranı düşürüldü, su tasarrufu sağlandı.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KOSKİ) altyapı ve dijital su yönetimi çalışmaları sayesinde kayıp-kaçak oranı düşürülerek yaklaşık 20 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yerli ve milli "KoskiCBS" projesiyle yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanda dijital su yönetimi sağlanıyor.

41 milyon metre uzunluğundaki su şebekesiyle 3 bin 600'ün üzerinde tesis, bu sistemle işletiliyor.

Geçen yıl belediyenin ileri biyolojik arıtma tesislerinde yaklaşık 100 milyon metreküp atık su arıtılarak tarımda ve yeşil alanlarda kullanıma kazandırıldı.

KOSKİ'nin altyapı ve dijital su yönetimi çalışmaları sayesinde kayıp-kaçak oranı düşürüldü.

"Konya'nın içme suyunu karşılayacak kapasiteye ulaştık"

KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, AA muhabirine, Konya'nın Türkiye'de en az yağış alan bölgelerden biri olduğuna dikkati çekerek, 2021'den bu yana istenen düzeyde yağış alınamadığını hatırlattı.

Konya'nın içme suyunun uzun yıllar Bozkır ve Bağbaşı barajlarından sağlandığına değinen Demir, 2024'ten sonra yüzey sularında ciddi azalma yaşandığını, bu nedenle kaynak ve işletme yönetiminin birlikte ele alındığını söyledi.

Demir, olası riskleri önceden hesapladıklarını belirterek, "2026'da karşılaşabileceğimiz riskleri öngörerek 2025'te 84'ü merkezde 179 kuyuyu daha devreye aldık. Böylece Konya'nın içme suyunu karşılayacak kapasiteye ulaştık." dedi.

Yeraltı sularında yoğun çekimin zaman zaman kuyularda tükenmeye yol açtığını vurgulayan Demir, bu nedenle Afşar Barajı'ndan Bağbaşı Barajı'na isale hattı projesinin gündeme alındığını, ihale sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Kayıp-kaçakla mücadele su yönetiminde etkili oldu

Konya'daki su yönetiminde asıl fark yaratan unsurun kayıp-kaçakla mücadele olduğuna işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"Konya'da 2019'da su kayıp-kaçak oranı yüzde 32,5'ti. 2024 itibarıyla bu oranı yüzde 21,6'ya düşürdük. 2025'te yüzde 20'nin altına inmeyi hedefliyoruz. Bu düşüş yeni bir baraj yapılmadan, sadece mevcut suyun daha iyi yönetilmesiyle sağlandı. 20 milyon metreküp civarında bir su tasarrufu sağlamış olduk. Yani 25 bin nüfuslu 4 ilçenin yıllık kullandıkları miktar. Küçümsenecek bir rakam değildir. 20 milyon metreküp su, Altınapa Barajı'nın yüzde 80'ini oluşturuyor."

Demir, KOSKİ'nin son 20 yılı aşkın sürede altyapının tamamını sayısal ortama aktardığını, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve SCADA altyapısının kayıp-kaçakla mücadelede kritik rol oynadığını ifade etti.

Şebekenin DMA (ölçümlü alt bölgeler) şeklinde yönetildiğine değinen Demir, "Basıncı kontrol altına aldığınızda borulardaki sızıntılar ciddi oranda azalıyor. Yüzeye çıkmayan, fark edilmeyen kayıpların önüne geçilmiş oluyor. Park ve bahçe sulamaları dahil olmak üzere daha önce ölçülemeyen tüm tüketim noktaları uzaktan okumalı sayaçlarla ölçülür hale getirildi. Depolar, pompa istasyonları ve arıtma tesislerinde kullanılan debimetrelerle suyun tamamı izlenebiliyor. " diye konuştu.

"İhtiyacımız kadar kullanalım, israftan kaçınalım"

KOSKİ'nin su tasarrufuna yönelik farkındalık çalışmalarının da sonuç verdiğini belirten Demir, billboardlar, sosyal medya ve basın yoluyla yürütülen kampanyaların yaklaşık yüzde 6 oranında ek tasarruf sağladığını söyledi.

Demir, geçen yıla göre 100 bin metreküp daha az su üretilmesine rağmen, artan nüfusa rağmen ihtiyacın karşılandığını vurgulayarak, bunun mevcut kaynakların daha verimli kullanıldığını gösterdiğini dile getirdi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Demir, suyun her damlasının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Musluktan damla damla akan bir su, yıllık bazda 5 bin metreküp gibi küçümsenmeyecek bir miktara ulaşıyor. İhtiyacımız kadar kullanalım, israftan kaçınalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

