Konya'da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çalıştayı Başladı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından uygulanan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi" Selçuklu Çalıştayı Selçuklu Kongre Merkezi'nde başladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından uygulanan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi" Selçuklu Çalıştayı Selçuklu Kongre Merkezi'nde başladı.



Selçuklu Belediyesinin de üyesi bulunduğu UCLG-MEWA'nın önemli faaliyetleri arasında yer alan sürdürülebilir kalkınma çalıştayı ile küresel kalkınma hedeflerinin yerel yönetimlerde daha aktif olarak uygulanması ve bu konuda yapılabilecek çalışmalar ele alınacak. Selçuklu Belediyesinin son beş yıllık dönemdeki faaliyetlerinin de ayrıntılı olarak ele alınacağı çalıştay belediyenin gelecek hedeflerinin belirlenmesi ve hizmet haritasının şekillenmesi adına da büyük önem taşıyor. Çalıştayın sonunda ortaya konulan değerlendirmeler ayrıntılı olarak raporlandırılacak. Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayın açılış oturumu Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürler ve müdürlük personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.



"Uyguladığımız projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlıyoruz"



UCLG-MEWA'nın önemli ve değerli çalışmalara imza attığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bugün burada hem toplumsal, hem ekonomik hem de sosyo-kültürel kalkınma için değerli fikirler ve değerli projeler mutlaka tartışılacak ve konuşulacak. Organizasyonun bizim planlamalarımıza da önderlik yapacağını düşünüyorum. Aslında bu zamana kadar pek çok proje ürettik. Bugün içerisinde bulunduğumuz Selçuklu Kongre Merkezi bunlardan bir tanesi. Burada hem kültürel hem sosyal hem sanatsal pek çok faaliyet icra ediliyor. Bu toplumsal kalkınma için, turizm için, kültür için önemli bir kazanım şehrimize. Bununla birlikte SOBE dezavantajlı gruplar için çok önemli bir çalışma. Bu yine aynı şekilde sürdürülebilir kalkınma için yaptığımız büyük projelerden bir tanesi. Yine SEDEP projemiz eğitim alanında 7 yıldır devam eden bir çalışmamız ve sürdürülebilir kalkınma için bu projemizin de çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bunun da inşallah detaylı bir şekilde değerlendirmesi yapılır ve geleceğe dönük vizyon bir proje olarak buradan çıkacak sonuç raporunda yer alır diye düşünüyorum. Bununla birlikte yaptığımız Kelebekler Vadisi Parkı turizm anlamında şehrimize değer katan bir proje. Yine Sille'de yaptığımız restorasyon çalışmaları kültür anlamında yaptığımız önemli bir proje. Bu projelerin burada değerlendirilmesi neticesinde Selçuklu Belediyesi olarak Konya'mızın gelişimine, Türkiye'mizin ilerlemesine değerli katkılar sunan projelerin burada sonuç raporunda yer almasını ümit ediyorum. Çalıştayımız bundan sonra yapacağımız projelere de inşallah ışık tutacak ve güzel değerlendirmeler ortaya çıkacak. Ben tekrar UCLG-MEWA'dan buraya gelen misafirlerimize hoşgeldiniz diyor, buradaki programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonra da çok daha güzel çalışmaları yapmak için birlikte gayret edeceğiz" dedi.



Başkan Pekyatırmacı'nın konuşmasının ardından sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tanıtımına ilişkin slayt sunumu gerçekleştirildi ve proje sunumlarına geçildi. - KONYA

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