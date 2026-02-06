Konya'da Telefon Bataryası Patladı - Son Dakika
Konya'da Telefon Bataryası Patladı

06.02.2026 14:39
Beyşehir'de bir cep telefonunun bataryası tamir sırasında patlayarak alev aldı. Can kaybı yok.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde tamire getirilen cep telefonunun bataryası patlayıp alev aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Mustafa Sıdal'a (31) ait cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Mustafa Sıdal, bir cep telefonunu tamir ederken, bataryası patlayıp alev aldı. Sıdal da telefonu yere fırlattı. Alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. Yaşanan panik anı, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

15 yıllık teknisyen olduğunu belirten Mustafa Sıdal, şunları söyledi:

"Burada telefonu sökerken maalesef talihsiz bir olay yaşandı. Telefonu elimde tamir ederken bataryası patladı. Çok şükür can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak bu tip olay evde de yaşanabilir, can veya mal kaybı yaşanabiliriz. Zaten son günlerde haberlerde sürekli gördüğümüz için bu telefon pillerinin 2 ya da 3 yılda bir değişmesi gerekir. Telefon pillerinin değişmesi gerektiğini müşteri kendisi de belirleyebilir. Nasıl belirleyebilir? Örneğin aşırı sıcak veya soğuk ortama sokmaktan kaçınabilir. Piller yüksek enerjiye sahip olduğu için, patlama, ateş çıkarma, zehirleme bile yapabilir. Müşterilerimiz sürekli şarjda kullandıkları için ve çok aşırı sıcak veya çok aşırı soğuk ortamda bulundukları için telefon pilleri patlamaya müsait olur. Sürekli şarjda tutmak hem pillerin ömrünü bitirir ve hem de şişip patlamaya yaklaşır. Batarya sık sık kapanıyorsa ve şarja ihtiyaç duyuluyorsa, batarya 1 yıl içinde değiştirilmelidir. Bizim sürekli yaptığımız hatalardan bir tanesi de yatarken şarja takıp, sabaha kadar şarjda kalması şişmeye neden olmaktadır."

Kaynak: DHA

